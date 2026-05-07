EnterpriseOps-Gym, développé par ServiceNow AI Research, évalue les agents sur 1 150 tâches réparties sur 8 domaines d'entreprise, tickets, emails, orchestration hybride, dans des environnements interactifs avec 512 outils fonctionnels et des séquences pouvant atteindre 34 étapes, chaque action modifiant définitivement la base de données partagée.

NVIDIA vient d'y publier ses premiers résultats avec Nemotron 3 Super sur ce benchmark. Les poids du modèle, plus de 10 000 milliards de tokens de données et les recettes d'entraînement sont tous publiés en open source. C'est un niveau de transparence rare dans le secteur, y compris face à Meta avec Llama. Les organisations qui hébergent leurs agents sur leur propre infrastructure disposent ainsi d'une base solide, auditable et personnalisable.