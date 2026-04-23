Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un « gatekeeper » au sens du DMA (Digital Markets Act) et quelles obligations cela implique-t-il ?

Dans le cadre du DMA, un « gatekeeper » désigne une grande plateforme numérique considérée comme un passage obligé entre les entreprises et les utilisateurs (app store, moteur de recherche, messagerie, etc.). Ce statut est défini par des critères de taille, d’impact sur le marché et de contrôle durable d’un service central. Une fois désignée, l’entreprise doit respecter des obligations d’ouverture et d’équité, comme éviter certains auto-préférencements et faciliter l’accès de concurrents à des fonctionnalités clés. Le non-respect peut entraîner des amendes importantes et, en cas de récidive, des mesures structurelles. L’objectif est de réduire les effets de verrouillage et d’abaisser les barrières à l’entrée sur les marchés numériques.

Qu’est-ce que le « sideloading » et en quoi diffère-t-il d’un App Store classique ?

Le sideloading correspond à l’installation d’applications depuis une source autre que la boutique officielle de l’OS, par exemple via un fichier d’installation ou une boutique alternative. Dans un App Store classique, la plateforme centralise la distribution, la validation, les règles de publication et une partie de la sécurité (revue, signatures, retraits). Avec le sideloading, la responsabilité est davantage répartie entre l’éditeur, la source de téléchargement et l’utilisateur, ce qui peut augmenter la surface de risque (malwares, faux sites, mises à jour détournées). Pour limiter ces risques, certains systèmes imposent des mécanismes techniques comme la signature obligatoire, des permissions plus strictes ou des avertissements renforcés. Sur le plan concurrentiel, cela peut aussi réduire la dépendance à un canal unique de distribution.

À quoi sert la signature de code (code signing) dans la distribution d’applications, et quelles sont ses limites ?

La signature de code permet de vérifier qu’une application provient bien d’un éditeur identifié et qu’elle n’a pas été modifiée depuis sa publication. Techniquement, elle repose sur la cryptographie asymétrique : l’éditeur signe, l’OS vérifie la signature avec un certificat de confiance. C’est un garde-fou essentiel pour contrer les versions altérées et sécuriser la chaîne de mise à jour. En revanche, cela ne garantit pas qu’une application est « saine » : un logiciel malveillant peut aussi être signé si l’attaquant obtient un certificat ou compromet un compte développeur. L’efficacité dépend donc aussi de la gestion des certificats, de la révocation et des contrôles côté plateforme.