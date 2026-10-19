Ces restrictions ne permettent cependant pas de prévoir toutes les situations. Un agent peut commencer son travail avec les bonnes autorisations, puis rencontrer une injection de prompt dans un document extérieur et tenter d’exécuter des instructions étrangères à sa mission. C’est pour détecter ces changements en cours d’exécution que Microsoft introduit Dynamic Agent Risk, un nouveau dispositif d’évaluation continue des risques.

Concrètement, le système doit croiser plusieurs catégories de signaux, issus de l’identité de l’agent, de son environnement d’exécution, du réseau, des données consultées et des ressources auxquelles il peut accéder. Il doit également surveiller les appels aux outils, API et serveurs MCP, ainsi que l’origine et la sensibilité des données échangées, et examiner les actions de l’agent pour déterminer si elles correspondent toujours aux intentions de l’utilisateur et aux règles de l’entreprise. Un agent correctement configuré pourrait ainsi voir son niveau de risque augmenter s’il commence à effectuer des opérations suspectes, sans que ses autorisations initiales aient changé.

Cette évaluation alimentera Dynamic Conditional Access, une extension des contrôles d’accès conditionnel de Microsoft Entra. En fonction du risque détecté, les politiques de sécurité pourront déclencher différentes restrictions : retirer les droits d’écriture tout en maintenant la consultation des fichiers, bloquer l’accès à des ressources sensibles, limiter les communications réseau ou révoquer des autorisations temporaires. Les opérations les plus délicates pourront nécessiter une validation humaine dont l’authenticité sera vérifiable cryptographiquement. Si la situation l’exige, Microsoft prévoit également de pouvoir isoler l’environnement d'exécution de l'agent ou de l’arrêter complètement.

Ainsi, un agent chargé d’approuver des notes de frais qui tenterait d’accéder à des données sans rapport avec les remboursements pourrait alors perdre ses droits de validation, tout en conservant la possibilité de consulter les justificatifs. Les restrictions seraient donc ajustées à la gravité du risque, pour éviter de bloquer systématiquement les tâches légitimes.

Microsoft compte enfin automatiser une partie de cette surveillance grâce à Project Perception, son programme d’agents IA spécialisés dans la cybersécurité, présenté en juillet dernier. De nouveaux Guardian Agents pourront analyser les changements de risque, examiner les éléments ayant déclenché une alerte et recommander ou appliquer des mesures de protection. Leur intervention sera coordonnée par des procédures automatisées, appelées playbooks, selon les règles et les niveaux d’autonomie définis par les équipes de sécurité. De l’IA pour surveiller d’autres agents IA, en somme.