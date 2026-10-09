Plutôt que de compter sur les instructions données à une IA pour l’empêcher d’effectuer certaines actions, Microsoft a conçu MXC pour permettre aux développeurs de définir les ressources auxquelles elle peut accéder, tandis que le système d’exploitation se charge de faire respecter ces restrictions. Un agent chargé de modifier le code d’un site web peut ainsi être autorisé à travailler sur les fichiers du projet sans pouvoir consulter les documents personnels de l’utilisateur, ou à lire la configuration d’un serveur sans avoir le droit de la modifier.

Selon la nature des tâches confiées aux agents et le degré d’isolation recherché, MXC propose quatre types de conteneurs. Les conteneurs de processus, les plus légers, fonctionnent sur Windows 11, macOS et Linux. Ils privilégient la réactivité, par exemple pour exécuter du code généré par une IA.

Les conteneurs de session, réservés à Windows, disposent quant à eux d’un compte et d’un environnement graphique distincts, dont le bureau et le presse-papiers sont séparés de ceux de l’utilisateur. Ils permettent ainsi aux agents d’effectuer des tâches de longue durée et d’interagir avec des applications sans interférer avec la session principale.

S’y ajoutent des conteneurs fondés sur WSL, pour exécuter des environnements de développement Linux sur Windows 11, ainsi que des microVM, encore expérimentales, qui exploitent la virtualisation matérielle pour mieux isoler les opérations les plus risquées.

Les développeurs définissent ces autorisations dans une configuration JSON commune aux différentes plateformes. MXC s’appuie ensuite sur le mécanisme d’isolation adapté au conteneur choisi pour les faire respecter, sans que l’agent puisse modifier lui-même ses droits.