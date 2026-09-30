Les conteneurs Linux tournent depuis longtemps sous Windows, mais WSL n’en assumait jusqu’ici qu’une partie. Docker Desktop s’appuie par exemple sur WSL 2 pour disposer du noyau Linux nécessaire à leur exécution, puis fournit son propre moteur et ses outils de gestion. Les développeurs qui préfèrent directement travailler depuis Linux peuvent aussi installer Docker ou Podman dans leur distribution WSL.

Avec WSL Containers, Microsoft intègre désormais une partie de ces fonctions directement à WSL et les rend accessibles depuis Windows au moyen de wslc.exe. La commande permet de construire et lancer des conteneurs, de leur associer des volumes ou de gérer leur réseau sans ouvrir au préalable une distribution Linux ni installer Docker pour les opérations les plus courantes.

Depuis la préversion, l’outil s’est enrichi du redémarrage des conteneurs, de la copie de fichiers, des contrôles d’état, d’un flux d’événements permettant de suivre leur activité et du choix de l’emplacement utilisé pour leur stockage. VS Code peut déjà utiliser WSL Containers pour ses Dev Containers, Aspire le reconnaît comme environnement d’exécution et l’extension Containers de Microsoft permet d’administrer les conteneurs depuis l’éditeur.

Il faudra en revanche encore attendre pour profiter de Compose. Microsoft en a fait la priorité des prochaines versions et veut laisser WSL Containers lire les fichiers compose.yaml existants, sans conversion ni syntaxe propre à WSL. Les projets répartis entre plusieurs conteneurs pourraient alors réutiliser leurs configurations actuelles sans les adapter à WSL.