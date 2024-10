Binbin

Pourquoi relayer systématiquement des critiques infondées et malveillantes à l’encontre de Sam Altman ?

Personne ne connaît réellement les détails de ce qui s’est passé chez OpenAI lors de la tentative de putsch contre Sam Altman…

Quand on parvient à lever autant de milliards, un exploit mondial inégalé, il est naturel que les investisseurs attendent des retours. C’est le principe même de toute entreprise : générer des profits.

Pourquoi blâmer son CEO de remplir cette obligation ?

Les modèles d’OpenAI ont-ils à ce jour mis l’humanité en danger plus que d’autres technologies ?

La question de la sécurité mérite réflexion, mais la diabolisation sans nuances ne mène à rien.

Enfin, qu’un prix Nobel se permette de lancer des attaques personnelles en lien avec une querelle entre Sam Altman et un ancien élève en dit long… Cela témoigne d’un manque de professionnalisme.

Sans oublier que la course au Nobel n’est pas exempte de rivalités internes, ce qui jette un éclairage différent sur la position de certains critiques.

Quand a Elon Musk … Le troll le plus célèbre…

Quand on est à la tête d’une entreprise comme OpenAI, il est impossible de se faire des amis.

Mais est-ce vraiment ce qu’on attend d’un leader qui doit porter l’innovation au plus haut niveau ?