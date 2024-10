Autant dire que lorsque l'on dit que l'intelligence artificielle est la nouvelle technologie d'avenir, c'est un énoncé qui a maintenant une réalité assez certaine. Le comité du prix Nobel explique ainsi que, dorénavant, un « travail qui prenait autrefois des années ne prend plus que quelques minutes grâce aux lauréats de cette année en chimie. »

Et ça ne concerne pas que le champ de la chimie. Les lauréats du prix Nobel de physique pour cette année sont ainsi John Hopfield et Geoffrey Hinton, qui sont récompensés pour leurs travaux sur les réseaux de neurones, qui ont permis de faire avancer le domaine de l'intelligence artificielle. Autant dire que les deux lettres I et A sont parties pour occuper durant des années le devant de la scène !