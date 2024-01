Google dégaine sa nouvelle IA, AlphaGeometry et ses performances dépassent l'entendement

L'unité Google Deepmind n'a pas chômé depuis sa création au milieu de l'année dernière. Elle vient d'accoucher d'un tout nouveau bébé, AlphaGeometry, une IA déjà capable de rivaliser avec les médaillés d'or de l'Olympiade Internationale de Mathématiques en géométrie. Chrome était déjà doté de solides capacités en mathématiques, mais AlphaGeometry va bien au-delà.

Dans un article publié sur le blog de Deepmind, Trieu Trinh et Thang Luong, chercheurs en IA chez Google, expliquent : « résoudre des problèmes de géométrie au niveau olympique est une étape essentielle dans le développement d'un raisonnement mathématique profond, menant vers des systèmes d'IA plus avancés et généraux ». Google voit grand, très grand !