Google, votre nouveau prof de maths : il résout vos problèmes de géométrie et de physique en un clic !

Robert Wong (chef de produit chez Google) explique que, pour le moment, Lens est capable de résoudre les problèmes concernant les triangles : calcul de l'aire et du périmètre ou application des théorèmes de Thalès ou des triangles isocèles. C'est à peine le début de l'expérimentation, et Wong a bien précisé qu'à terme, Lens gagnera en puissance et sera apte à traiter une plus large gamme de problèmes géométriques.