Pour les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, le plus grand risque serait d'attendre trop longtemps. Mal attribuer ou ignorer la conscience possible des IA pourrait entraîner des décisions éthiques hasardeuses. Dans un rapport publié en novembre dernier, une équipe réunissant Eleos AI, NYU et Oxford recommande trois premières étapes : reconnaître l’importance du sujet, évaluer les systèmes à partir d'indicateurs crédibles et préparer des protocoles adaptés.

Ces indicateurs s'appuient sur des théories connues, comme la Global Workspace Theory ou la théorie des représentations de haut niveau. L'idée est de chercher, à l'intérieur des modèles, certaines structures associées à la conscience dans le cerveau humain. Chez Anthropic, Kyle Fish explore également l'interprétabilité mécaniste, une approche qui permettrait de mieux comprendre ce qui se passe dans les circuits internes des IA.

Alors que les IA deviennent toujours plus complexes, ces initiatives pourraient peser dans les décisions de demain. Pour l’instant, le doute domine, mais certains chercheurs, comme David Chalmers, estiment qu’il serait raisonnable d’avoir plus de 25 % de chances de voir émerger des systèmes conscients d’ici dix ans.