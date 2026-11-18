Si vous avez configuré les mises à jour automatiques de votre PS5, normalement tout est bon. De notre côté, la nouvelle version a été installée durant la nuit, en plus d’une mise à jour de GTA VI livrée juste à temps par Rockstar Games avant la sortie du titre.

Si ce n’est pas le cas, nous vous conseillons vivement de faire un tour dans les réglages de votre console et de télécharger le paquet rapidement, pour ne pas perdre une seconde avant le lancement. Et si vous n’avez pas encore lancé le préchargement (mais qu'attendiez-vous ?), Sony demande de prévoir 212 Go d’espace libre sur la console.