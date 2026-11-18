Même si vous avez déjà téléchargé GTA 6, il vous reste un tour dans les paramètres de votre PS5. Sony a rendu une mise à jour de la console obligatoire pour lancer le jeu, qui se débloquera dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre en France métropolitaine.
GTA VI sort dans quelques heures, et après 13 ans d’attente, les joueurs sont prêts à se perdre des heures durant dans les rues de Vice City. Vous avez fait le tri sur votre SSD, récupéré le jeu et prévu de veiller un peu plus tard que d’habitude ? Un conseil : allumez votre PS5 avant ce soir. L’assistance américaine de PlayStation a en effet prévenu les joueurs à quelques heures de la sortie : la console doit avoir installé une mise à jour du logiciel système pour pouvoir lancer Grand Theft Auto VI.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Même si GTA 6 est déjà installé, vérifiez votre PS5 pour installer la dernière mise à jour obligatoire
Le préchargement est ouvert depuis le 10 novembre sur PS5. Si vous avez déjà fait de la place et récupéré les fichiers du jeu, ils sont prêts pour le lancement. La mise à jour dont parle Sony concerne le système de la console. Le constructeur ne précise pas pourquoi elle est nécessaire à GTA 6, mais elle est visiblement obligatoire pour accéder au jeu.
Si vous avez configuré les mises à jour automatiques de votre PS5, normalement tout est bon. De notre côté, la nouvelle version a été installée durant la nuit, en plus d’une mise à jour de GTA VI livrée juste à temps par Rockstar Games avant la sortie du titre.
Si ce n’est pas le cas, nous vous conseillons vivement de faire un tour dans les réglages de votre console et de télécharger le paquet rapidement, pour ne pas perdre une seconde avant le lancement. Et si vous n’avez pas encore lancé le préchargement (mais qu'attendiez-vous ?), Sony demande de prévoir 212 Go d’espace libre sur la console.
Où trouver la mise à jour sur votre PS5 ?
Depuis l’écran d’accueil, ouvrez Paramètres > Système > Logiciel système > Paramètres et mise à jour du logiciel système. Si la mention Mise à jour disponible apparaît, choisissez Mettre à jour le logiciel système et attendez la fin de l’installation.
Voilà, vous êtes fin prêts à vous rendre à Vice City, et vous ne serez pas seuls. Selon les derniers chiffres en date, GTA VI se serait déjà écoulé à plus de 15 millions d’exemplaires avant même sa sortie, et on peut parier que des millions de joueurs, emportés par la hype, devraient les rejoindre dans les prochains jours. L'événement d'une génération qu'on vous dit.