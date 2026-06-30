Des anciens employés de la NOAA ont lancé Climate.us pour remplacer Climate.gov, la plateforme fédérale américaine fermée en 2025. Financée par crowdfunding, elle propose un accès libre aux données climatiques, sans tutelle gouvernementale.
Pendant près de 15 ans, Climate.gov a été la référence numérique du gouvernement américain sur la science du climat. Géré par la NOAA (l'agence fédérale chargée de l'observation océanique et atmosphérique), le site attirait plus de 15 millions de visites par an et comptait plus d'un demi-million d'abonnés sur les réseaux sociaux.
Quand le licenciement d'une équipe fédérale débouche sur un site indépendant
Le 31 mai 2025, l'ensemble des employés et prestataires de Climate.gov a été licencié, et le site a été absorbé dans le portail général de la NOAA, perdant au passage sa visibilité. Rebecca Lindsey, ancienne directrice de programme, avait été la première à partir dès février 2025, dans le cadre de réductions d'effectifs qu'elle a contestées en justice. C'est elle qui coordonne aujourd'hui Climate.us, avec une partie de l'ancienne équipe. Pour lancer le projet, une campagne de financement participatif a réuni environ 130 000 dollars (soit 119 000 euros) auprès de plus de 4 000 contributeurs, dont un donateur anonyme important.Climate.us ne se contente pas de reproduire l'ancien site. L'équipe a activement rapatrié des ressources que l'administration fédérale avait retirées de ses serveurs, dont le Fifth National Climate Assessment, le rapport de référence sur les impacts climatiques aux États-Unis. Le site propose aussi un Climate Dashboard, un tableau de bord visuel qui suit en temps réel des indicateurs comme la montée du niveau des mers ou les phénomènes El Niño, ainsi qu'une base de plus de 280 jeux de données géoréférencées accessibles gratuitement. Chaque article publié est relu et validé par au moins un expert scientifique, et plus de 30 scientifiques bénévoles participent à la vérification des contenus.
En sortant du domaine gouvernemental, l'équipe s'affranchit de toute autorité fédérale et de toute pression politique. Climate.us a officiellement ouvert ses portes il y a quelques jours et l'idée est donc de reprendre les choses en mains après les suppressions de contenus scientifiques observées depuis 2025, quand l'administration Trump avait progressivement vidé Climate.gov de sa substance. Le nouveau site cible trois types d'utilisateurs : le grand public via des articles accessibles, les chercheurs et gestionnaires de risques via les outils cartographiques et les données brutes, et les enseignants via des ressources pédagogiques validées scientifiquement.