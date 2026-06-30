Sparky

Mimi9: Mimi9: Il ne tient qu’à son successeur de réparer…

Réparer ? Il a détruit des équipes entières et infrastructures dédiées à la surveillance du climat, fait supprimer un paquet d’archives sur le sujet, payé les groupes pétroliers pour qu’ils stoppent leurs investissements dans le renouvelable, stoppé des projets quasiment fini, et une bonne partie des scientifiques du pays se sont déjà barrés dans des endroits où on les laissera travailler.

Et surtout, dans les années à venir, les USA vont devoir faire face aux trillions de dettes et l’inflation ajoutés par Trump, leur priorité ne va pas être l’écologie.

zebaffe: zebaffe: Difficile de donner des leçons pour l’avenir quand on choisit de ne pas le concevoir.

Quel raisonnement à la con. L’espèce humaine ne va pas s’éteindre en dix ans parce que les gens font un peu moins d’enfants. On est près de 8.5 milliards, on a de quoi voir venir. Il y a 70 000 ans, la population d’homo sapiens était estimée de 10 000 à 30 000 individus. Au contraire, la planète est surpeuplée. S’il commence à y avoir de nouveau des logements disponibles, que la production alimentaire redevient soutenable et que les besoin énergétiques baissent, ça incitera probablement plus de gens à faire des enfants. La fuite en avant est un non sens matériel total.