Le projet serait supervisé par Sarah Rogers, haut responsable du Département d'État chargée de l'image des États-Unis à l'étranger. Avec la plateforme Freedom, elle veut permettre à n'importe quel internaute d'accéder à des contenus que son gouvernement a jugés illégaux et supprimés, qu'il s'agisse de propos controversés ou de propagande. Une démarche présentée comme une défense de la liberté d'expression, argument favori de l'administration Trump pour se prendre le bec avec les régulateurs européens. La France, par le biais de la ministre déléguée chargée du Numérique Anne Le Hénanff, a d'ailleurs fait de la question du VPN l'un de ses prochains sujets, non sans faire débat.