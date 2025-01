Le début du nouveau mandat de Donald Trump se fait sous les auspices de la cryptomonnaie. On a eu les projets $TRUMP et $MELANIA, puis, juste avant la prestation de serment de l'homme politique républicain, une montée en flèche du Bitcoin. Et ça dépasse le simple clan Trump, puisque Elon Musk est lui aussi dans ce mélange de genre. Avec sa crypto favorite, le DogeCoin !