Quand on parle crypto, on parle évidemment d'abord et avant tout du Bitcoin, qui actuellement n'est plus très loin d'atteindre le seuil mythique des 100 000 dollars. Mais l'environnement crypto est très loin de se réduire à la reine des cryptomonnaies, ce secteur étant plein de projets plus ou moins sérieux. Et c'est justement l'un des moins sérieux en apparence, le Dogecoin, qui attire l'attention en ce moment, avec un niveau de valorisation assez fou !