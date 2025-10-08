Le timing de cette initiative, qui sera réalisée via la fondation Schmidt Sciences, est crucial. Le budget fédéral américain pour la recherche climatique est en chute libre, avec une réduction de 30 % des fonds alloués à l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), et de 57 % à la National Science Foundation (NSF). Plusieurs programmes, notamment dans les régions polaires, ont déjà été supprimés ou gelés, alors que les effets du changement climatique sont bien là.