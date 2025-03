En plus de SpeciesNet, Google a aussi dévoilé deux autres initiatives : un « accélérateur axé sur les startups qui utilisent la technologie (IA) pour protéger, gérer et restaurer la nature » et un fonds de subvention « visant à soutenir les solutions basées sur l'IA des organisations à but non lucratif et des centres de recherche brésiliens sélectionnés par (l'institut) iCS » dans le domaine de la bioéconomie, de l'agriculture régénératrice et de la lutte contre la perte de biodiversité.