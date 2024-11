Le nouveau modèle d'IA de Google pourrait bien changer radicalement la détection précoce des inondations. Flood Hub est désormais présent dans 100 pays et protège non plus 460, mais 700 millions de personnes. Une nette progression rendue possible grâce à l'utilisation d'une quantité accrue de données étiquetées, à l'intégration de trois fois plus de zones géographiques dans l'entraînement des modèles et à une architecture repensée qui renforce considérablement sa fiabilité.

Le système peut dorénavant prédire les inondations 7 jours à l'avance avec la même précision qu'il le faisait auparavant sur 5 jours. Ces alertes précoces sont diffusées sur Google Search, Maps et Flood Hub, et permettent aux populations ainsi qu'aux autorités de prendre les mesures nécessaires avant la catastrophe, comme au Brésil, lors des récentes inondations dans l'État de Rio Grande do Sul. Des ONG avaient pu, grâce à Flood Hub, distribuer rapidement de l'aide aux populations menacées.