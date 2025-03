Le mardi 11 mars 2025, Google a annoncé le lancement d'« Empreinte Carbone pour Google Ads », une solution qui fournit aux annonceurs des rapports de données propriétaires pour mesurer les émissions de leurs campagnes publicitaires. La technologie propose des estimations spécifiques au compte, basées sur le ciblage, le mix média et la dynamique des enchères. Elle offre donc une précision inédite dans un secteur confronté à des obligations environnementales légitimes et de plus en plus strictes.