Au printemps 2025, la Maison-Blanche proposait un budget qui réduisait fortement les crédits scientifiques fédéraux. La NASA devait voir ses financements amputés dans des domaines clés, comme l’astrophysique, l’exploration planétaire et les sciences de la Terre. Le texte adopté par le Congrès modifie ces chiffres. Les coupes les plus sévères ont été annulées, et certaines ont été atténuées. Les missions en préparation peuvent continuer, et les programmes déjà engagés bénéficient d’un financement stable. Les amendements votés dans les commissions du Sénat et de la Chambre ont permis de préserver les projets prioritaires, ainsi que les équipes qui les conduisent. La loi finale assure que les programmes scientifiques disposent de ressources suffisantes pour 2026, sans interrompre les instruments en construction ni les missions prévues.

Les décisions concernent d'autres départements. La National Science Foundation reçoit un financement cohérent avec ses programmes de recherche fondamentale et appliquée. La NOAA conserve ses crédits pour la surveillance climatique et les satellites d’observation terrestre. Le NIST poursuit ses travaux sur la métrologie et les normes technologiques. Dans chaque cas, grâce à ces financements revus, les équipes peuvent poursuivre leurs projets sans interruption, valider des protocoles et coordonner des collaborations internationales.