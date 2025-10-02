C'est un véritable cri du cœur. Dans un rapport explosif, plusieurs lanceurs d'alerte issus de la NASA dénoncent des pressions gouvernementales illégales, qui mettent en danger la sécurité des astronautes.
Dans son effort de drastiquement réduire les dépenses gouvernementales, l'administration Trump veut faire passer le budget alloué à la NASA de 24,8 milliards de dollars à seulement 18,8 milliards de dollars en 2026, soit une baisse de 24 %. Mais pour l'heure, le Congrès n'a pas validé cette proposition, critère obligatoire pour l'appliquer.
Dans un rapport de 21 pages, rédigé par les membres de la commission sénatoriale américaine du commerce, des sciences et des transports, des employés de l'agence spatiale américaine assurent être malgré tout forcés à s'aligner sur le budget présidentiel.
La sécurité s'érode
« La Constitution est claire : le pouvoir exécutif ne peut imposer unilatéralement le budget souhaité par le président qui n'a pas été approuvé par le Congrès », martèle le rapport. Et pourtant, des responsables auraient d'ores et déjà commencé à annuler des projets qui ne sont pas financés par le budget.
Les impacts de la pression gouvernementale se font déjà ressentir, et ils font craindre le pire aux employés de la NASA, indique le document. Certains font même profil bas par peur de perdre leur travail s'ils soulèvent des questions liés à la sécurité. Le programme Ombuds, mis en place en 2005 suite à la catastrophe de la navette Columbia, est par exemple « muselé par les dirigeants politiques ». Il a été conçu comme un canal neutre permettant de soulever des préoccupations techniques ou liées aux performances sans crainte de représailles.
Dans ce contexte, un lanceur d'alerte estime que « nous allons assister à la mort d’un astronaute d'ci quelques années ». L'histoire de la NASA est marquée par le décès de 23 astronautes, qui continue de peser lourd sur l'agence. Tout est depuis mis en œuvre pour éviter un nouveau drame, voir la sécurité se détériorer s'avère d'autant plus préoccupant en plein préparatifs du programme Artemis. « Toutes les voies de communication ont été fermées », déplore un autre lanceur d'alerte.
Atteinte au leadership américain
La mise en œuvre du budget présidentiel entraînerait la suppression de près d'un quart des effectifs de la NASA, réduisant considérablement les programmes de recherche, allant des satellites dédiés aux sciences de la Terre aux stages étudiants qui alimentent le vivier de talents de l'agence.
Les analystes estiment que ces coupes entraîneraient une perte de 46 milliards de dollars de production économique au cours de la prochaine décennie et réduiraient de plus de 10 000 le nombre de chercheurs américains.
La publication de ce rapport intervient quelques mois après l'envoi d'une lettre ouverte signée par 287 personnes affiliées à la NASA. Elles s'inquiétaient déjà des conséquences du budget 2026, qui risquait, selon elles, de mettre en péril le leadership américain dans le spatial.