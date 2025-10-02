Les impacts de la pression gouvernementale se font déjà ressentir, et ils font craindre le pire aux employés de la NASA, indique le document. Certains font même profil bas par peur de perdre leur travail s'ils soulèvent des questions liés à la sécurité. Le programme Ombuds, mis en place en 2005 suite à la catastrophe de la navette Columbia, est par exemple « muselé par les dirigeants politiques ». Il a été conçu comme un canal neutre permettant de soulever des préoccupations techniques ou liées aux performances sans crainte de représailles.