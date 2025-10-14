Mais ce n'est visiblement pas assez pour satisfaire l'administration Trump qui, on le sait, n'est pas vraiment friande des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, plusieurs employés de l'Agence spatiale assurent avoir reçu l'ordre de préparer des plans de « Phase F », c'est-à-dire de terminaison de mission. Tandis que le satellite serait désorbité puis détruit volontairement en brûlant dans l'atmosphère, le second instrument cesserait tout bonnement de fonctionner.