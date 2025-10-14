Selon plusieurs sources à la NASA, l'administration Trump cherche à mettre fin à une mission cruciale pour le climat, qui mènerait à la destruction pure et simple d'un satellite d'observation.
Le gouvernement américain poursuit sa croisade contre les dépenses jugées « inutiles », et la science n'est définitivement pas épargnée. Souhaitant drastiquement réduire le budget alloué à la NASA, voilà que la Maison-Blanche cherche à interrompre des missions en cours, dont les Orbiting Carbon Observatories.
Ces observatoires, un satellite en orbite polaire lancé en 2014 et un instrument installé sur la Station spatiale internationale en 2019, permettent de mesurer précisément la concentration mondiale de CO2, son absorption par les forêts et les océans, ainsi que l'activité végétale grâce à la détection de la photosynthèse depuis l'espace.
Préparer la « Phase F »
Ce programme est jugé scientifiquement crucial, économiquement utile et stratégiquement sensible : il s'agit des seules missions spatiales fédérales américaines dédiées spécifiquement à la surveillance du dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
Une revue officielle de la NASA en 2023 a d'ailleurs conclu que les données produites sont « d'une qualité exceptionnellement élevée », fournissant des connaissances clés aux scientifiques, au département l'Agriculture et aux entreprises pétrolières et gazières pour surveiller leurs émissions.
Mais ce n'est visiblement pas assez pour satisfaire l'administration Trump qui, on le sait, n'est pas vraiment friande des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, plusieurs employés de l'Agence spatiale assurent avoir reçu l'ordre de préparer des plans de « Phase F », c'est-à-dire de terminaison de mission. Tandis que le satellite serait désorbité puis détruit volontairement en brûlant dans l'atmosphère, le second instrument cesserait tout bonnement de fonctionner.
La NASA en perdition ?
« Éliminer les satellites d’observation de la Terre serait catastrophique… Le gouvernement tente d’imposer une vision anti-science illégale en contournant le budget voté par le Congrès », déplore Zoe Lofgren, une députée démocrate. Car une telle décision briserait la continuité de données essentielles au suivi du climat, freinant la recherche à l'échelle mondiale.
Depuis plusieurs mois, de plus en plus de voix s'élèvent au sein de la NASA pour protester contre la politique de l'administration en place. Tandis que certains craignent pour la vie des astronautes en raison des coupes budgétaires, d'autres estiment que les États-Unis risquent de perdre leur leadership scientifique.