Le robot imaginé par Daniel Drew a la forme d’une sphère centimétrique, sans hélice ni pièce mobile visible. Diplômé de l’université de Californie à Berkeley, le chercheur avait fait décoller, en 2017, un premier robot volant à propulsion ionique, de la taille et du poids d’un timbre-poste, sous la direction du professeur Kristofer Pister. Des propulseurs électrohydrodynamiques, répartis sur toute la coque de son nouveau concept, ionisent l’air pour produire une poussée, une technique connue depuis les années 1960 sous le nom de vent ionique.

Souvenez-vous, des ingénieurs du MIT avaient utilisé ce principe pour faire voler, en 2018, un avion expérimental de 2,45 kilos sur toute la longueur d'un hangar, sans le moindre bruit de moteur. Sur Titan, l’économie d’énergie attendue dépasserait cent fois celle mesurée sur Terre, et au moins deux fois celle d'un rotor classique comme celui de Dragonfly, selon les calculs de Daniel Drew. « Cette propulsion manque d'efficacité », a toutefois reconnu le chercheur, en dehors des conditions atmosphériques propres à Titan. Daniel Drew a indiqué attendre de ce robot de la persistance, une bonne manœuvrabilité et une robustesse face aux conditions proches de la cryogénie, tout en réduisant les perturbations aérodynamiques à proximité.

