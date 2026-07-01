Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un générateur thermoélectrique à radio-isotopes (RTG) et en quoi diffère-t-il d’un rover solaire ?

Un RTG est une source d’énergie embarquée qui transforme la chaleur produite par la désintégration d’un radio-isotope (souvent du plutonium-238) en électricité via des modules thermoélectriques. Contrairement à des panneaux solaires, il délivre une puissance stable jour et nuit, sans dépendre de l’ensoleillement ni de la poussière qui peut recouvrir les surfaces. En contrepartie, la puissance électrique reste limitée (on parle plutôt de dizaines à centaines de watts utiles) et la gestion thermique devient un point clé de l’architecture du rover. L’intérêt principal sur la Lune est la continuité d’opération pendant la nuit lunaire et dans des zones en ombre permanente près du pôle Sud.

Pourquoi la « nuit lunaire » et les zones en ombre permanente posent-elles un problème technique majeur aux missions robotisées ?

La nuit lunaire dure environ deux semaines terrestres, ce qui prive les engins solaires d’énergie et fait chuter brutalement les températures. Les batteries seules suffisent rarement à tenir aussi longtemps sans une stratégie lourde (hibernation, chauffage, forte capacité embarquée). Aux pôles, certaines régions restent en ombre permanente, ce qui complique encore l’alimentation solaire et la gestion thermique. Résultat : il faut soit une source d’énergie non dépendante du Soleil (comme un RTG), soit des contraintes opérationnelles fortes (fenêtres d’activité, déplacements limités, instruments arrêtés).

Que recouvre le programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services) et pourquoi la NASA l’utilise pour des instruments scientifiques ?

CLPS est un modèle d’achat de services où la NASA paie des entreprises privées pour livrer des charges utiles sur la Lune, plutôt que de développer elle-même l’atterrisseur et l’ensemble de la mission. L’idée est de multiplier les tentatives et d’itérer plus vite, en s’appuyant sur des plateformes commerciales réutilisables ou dérivées de modèles déjà testés. La NASA garde la maîtrise de ses instruments (caméras, réflecteurs, spectromètres), mais externalise une partie du risque et du développement du « transport ». En pratique, cela permet d’augmenter la cadence de missions et de diversifier les sites d’atterrissage, au prix d’une fiabilité potentiellement plus variable selon les prestataires.