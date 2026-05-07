C'est donc cette combinaison chromatographie-spectrométrie de masse qui permettra de dresser un inventaire précis des molécules organiques présentes sur Titan, et peut-être d'y repérer, qui sait, des signatures chimiques typiques des processus qui, sur Terre, ont précédé l'apparition de la vie. L'instrument a été conçu et fabriqué sous la responsabilité du LATMOS, avec la participation du Laboratoire d'Instrumentation et de Recherche en Astrophysique (LIRA) et du Laboratoire Génie des Procédés et Matériaux (LGPM, CentraleSupélec). Le CNES, lui, a supervisé l'ensemble de la contribution française, en s'assurant que le projet réponde aux exigences de la NASA.