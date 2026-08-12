Ce type d’intervention n’est évidemment pas improvisé. Il y a plusieurs années déjà, les scientifiques du JPL ont établi à l’avance l’ordre dans lequel chaque instrument serait éteint. Mais en 2025, la puissance de Voyager 1 a chuté de manière inattendue lors d’une manœuvre de rotation pourtant classique. Cela a menacé de déclencher un système de protection contre les sous-tensions. Pour éviter le pire, la NASA a préféré couper elle-même l’instrument suivant sur la liste, le LECP, qui mesure les particules chargées de faible énergie.