Mais tout a basculé il y a quelques jours. LINK s’est en effet retrouvé en rotation incontrôlée sur plusieurs axes à la fois, ce qui a rendu ses communications avec le sol intermittentes et compliqué toute tentative de reprise en main. Deux de ses trois roues de réaction, qui servent normalement à orienter l’appareil, ont cessé de répondre, tandis que son système de propulsion à gaz froid, censé prendre le relais en cas de problème, s'est lui aussi mis à fonctionner de façon partielle. De quoi faire présager le pire.