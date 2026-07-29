Un satellite ajuste habituellement son orientation grâce à des roues de réaction, des disques métalliques qui accélèrent ou ralentissent à l’intérieur de l’appareil pour le faire pivoter sans consommer de carburant. LINK en embarque trois, mais deux d’entre elles ont cessé de répondre au cours du week-end, selon la NASA. Le vaisseau s’est alors retrouvé en rotation sur plusieurs axes à la fois pendant plus de 72 heures. Les communications avec la Terre se sont interrompues par intermittence, et le système informatique embarqué s'est réinitialisé, d’après Katalyst Space Technologies. Le système de propulsion à gaz froid, censé prendre le relais en cas de panne, ne fonctionne lui aussi que de façon partielle.

Avant le lancement, Kieran Wilson, ingénieur en chef de la mission chez Katalyst, avait prévenu que des vaisseaux aux budgets et aux délais bien supérieurs avaient déjà échoué pour des raisons anodines. « Tout cela est difficile et risqué », a-t-il déclaré.

Il s’agit de la première fois que la NASA confie à une entreprise privée le relèvement d’un de ses observatoires en orbite. Katalyst présente LINK comme le premier robot spatial commercial américain. L’entreprise a dû accélérer son calendrier, car l’orbite de Swift se dégradait rapidement. Katalyst disposait de peu de marge pour des essais supplémentaires.

Katalyst a levé environ 11 millions d’euros en juin, auprès des fonds Fortitude Ventures et Geodesic Capital. L'armée américaine finance par ailleurs une partie de ses travaux, intéressée par un véhicule capable d’intervenir sur des satellites ou de surveiller des engins rivaux.