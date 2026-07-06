Ces événements, qui se produisent lors de l’explosion ou de la collision d’étoiles, sont à l’origine des éléments les plus lourds du tableau périodique, « y compris l’or et le platine de nos bijoux », explique Brad Cenko, responsable scientifique de la mission. Problème, l'orbite du télescope se dégrade plus vite que prévu à cause d’une récente activité solaire intense. Et sans système de propulsion pour se corriger, il devrait tomber dans l’atmosphère d’ici à la fin de l’année.