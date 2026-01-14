Mais les défis techniques et budgétaires sont immenses. D'autant plus que rien ne garantit que les lanceurs, encore très jeunes, tiendront leurs promesses : si les prix de lancement explosent ou les performances ne sont pas au rendez-vous, tout le modèle s'effondre. L'espoir est tout de même là, il y a de quoi avoir la tête dans les étoiles…