Ce cataclysme est tellement lointain, qu'il est donc complètement impossible de l'observer si nettement avec nos observatoires terrestres de pointe comme le VLT (Very Large Telescope) de l'European Southern Observatory ou le W. M. Keck de l'Université de Californie. Si puissants soient-ils, ils ne peuvent percer la poussière stellaire qui masque la collision, sans compter que l'atmosphère terrestre absorbe une grande partie du rayonnement spatial. Pour obtenir une image aussi riche, il est obligatoire d'user d'instruments déjà situés dans le vide spatial, que l'enveloppe gazeuse de la Terre ne perturbera pas.

James Webb étant situé à 1,5 million de km du plancher des vaches, il est stationné au point Lagrange L2 et c'est, en partie, grâce à cet isolement qu'il peut capter les infrarouges les plus faibles sans être aveuglé par la chaleur de notre planète. Le télescope Chandra, lui, évolue depuis 1999 sur une orbite très elliptique qui l'emmène jusqu'à 133 000 kilomètres d'altitude (soit un tiers de la distance Terre-Lune). C'est en combinant les deux que la NASA a obtenu cette image si précise, car les deux télescopes sont spécialisés chacun dans un domaine.

Ces galaxies sont remplies de gaz froid (la matière première des étoiles), mais il est très sombre et ne brille pas de lui-même. Comme James Webb est extrêmement sensible à la chaleur, même très faible, de ce gaz et de ces poussières, il peut les distinguer du vide interstellaire grâce à sa vision infrarouge.

Mais, lorsque deux galaxies se rencontrent comme c'est le cas ici, le gaz est parfois comprimé avec une telle violence qu'il s'échauffe jusqu'à atteindre des millions de degrés. Il change alors d'état pour devenir ce qu'on appelle du plasma brûlant. À cette température, il n'émet plus d'infrarouges, mais des rayons X, que seul Chandra peut détecter.

Voilà comment cette photo du duo IC 2163/NGC 2207 a été construite : nous pouvons ainsi nous extasier devant la beauté saisissante de cette rencontre, comme nous pouvons aussi nous extasier quant à leur « productivité ». En effet, selon ce communiqué de la NASA, elles sont une véritable usine à étoiles, donnant naissance à « deux douzaines de nouvelles étoiles de la taille du Soleil chaque année ». C'est ving fois plus que notre Voie lactée, qui n'en produit qu'un ou deux par an : un sprint final avant leur fusion finale, qui se produira d'ici quelques milliards d'années !