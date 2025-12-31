Pour comprendre comment le système J1218/1219+1035 a pu tromper les astronomes, il faut saisir d'abord que voir une galaxie ne signifie pas automatiquement que l'on voit son trou noir. Dans les relevés optiques, la lumière des milliards d'étoiles et les denses nuages de poussière masquent totalement ce qui se passe au centre. On voyait bien des galaxies s'entremêler, mais leurs cœurs restaient complètement silencieux : impossible donc de distinguer si les deux galaxies se rapprochaient ou si elles rentraient en fusion.

En astronomie, deux galaxies peuvent paraître proches sur une image alors qu'elles sont séparées par des millions d'années-lumière de profondeur (un simple effet de perspective). Ce qui a induit les chercheurs en erreur, c'est que les relevés infrarouges de WISE ne montraient que deux sources lumineuses distinctes. La troisième galaxie était si proche de ses voisines et si enveloppée de poussière qu'elle se fondait dans la masse, passant pour une simple extension du duo.

Pour passer outre ce camouflage, l'équipe a utilisé les ondes radio, qui contrairement à la lumière visible ou à l'infrarouge, peuvent traverser la matière sans difficulté. En braquant des radiotélescopes sur cette zone, les chercheurs ont détecté trois sources d'énergie : un trio de noyaux actifs de galaxies.

Chaque galaxie possède son propre moteur, un trou noir supermassif. Lors d'une collision, d'énormes quantités de gaz sont précipités vers son centre et il se met à dévorer la matière si vite qu'il finit par en recracher une partie sous la forme de jets de matière brûlante projetés à des vitesses phénoménales.

Ce sont précisément ces jets qui ont émis les ondes radio captées par les chercheurs, un surplus de matière tellement dense que le monstre déborde et trahit sa présence dans les ondes radio. Il devient alors une balise très puissante, qu'aucun nuage de poussière ne peut occulter.

En voyant trois de ces balises s'allumer simultanément dans un périmètre aussi réduit, l'équipe a pu confirmer que les trois cœurs galactiques étaient tous actifs en même temps. La preuve irréfutable que ces trois galaxies étaient en pleine fusion, nourrissant leurs propres trous noirs de concert.

« Les systèmes de triples galaxies actives sont d'une rareté exceptionnelle. En débusquer un en pleine collision nous permet d'observer en direct comment les galaxies géantes et leurs trous noirs grandissent main dans la main », explique Emma Schwartzman, autrice principale de l'étude.