Le plan est simple sur le papier, vertigineux dans l’exécution. Katalyst doit concevoir, construire et lancer en moins d’un an un vaisseau robotique baptisé LINK, équipé de trois bras mécaniques et de propulseurs ioniques alimentés au xénon. Une fois en orbite, il passera deux à trois semaines à s’approcher de Swift, à l’inspecter, puis à tenter de le saisir fermement. Un défi colossal, car le télescope n’a jamais été conçu pour être capturé. Ses instruments sensibles ne doivent en outre jamais être orientés vers le Soleil, la Terre ou la Lune, sous peine de dommages irréversibles.