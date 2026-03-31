Et rebelote. Un second satellite Starlink vient de subir une anomalie majeure, a fait savoir SpaceX. De quoi soulever d’importantes questions, alors que l’entreprise souhaite déployer 1 million de data centers en orbite.
En décembre, une anomalie a provoqué le dégazage brutal du réservoir de propergol d’un satellite Starlink, faisant chuter l’engin de 4 kilomètres en quelques instants. SpaceX n’a jamais communiqué sur les causes exactes de l’incident, qui a dispersé des débris en orbite. Quelques mois plus tard, une défaillance similaire vient de se produire.
Des « dizaines » d’objets repérés
« Le dimanche 29 mars, le satellite Starlink 34343 a connu une anomalie en orbite, entraînant une perte de communication avec le satellite à environ 560 kilomètres au-dessus de la Terre », a indiqué l’entreprise d’Elon Musk dans une publication sur X.com.
Dans la foulée, la start-up LeoLabs, spécialisée dans le suivi de débris spatiaux, a détecté des dizaines d’objets dans le voisinage immédiat du satellite. Le timing de ce nouvel incident pose clairement questions, à quelques heures du décollage d’Artemis II. D’ailleurs, SpaceX venait justement de lancer la mission Transporter-16.
« Cet incident n'a pas non plus fait courir de nouveau risque à la mission Transporter-16 de ce matin, qui avait été conçue pour éviter Starlink en déployant sa charge utile bien au-dessus ou bien en dessous de la constellation », tient à rassurer l’entreprise. Elle assure, en outre, qu’il ne pose aucun risque pour Artemis II ou la Station Spatiale internationale (ISS). De son côté LeoLabs précise que la faible altitude de l’événement devrait permettre aux débris de se désorbiter naturellement en quelques semaines.
Pas de pause dans les lancements
Il y a quelques semaines, SpaceX dévoilait son vaste plan pour implanter une infrastructure gigantesque de centres de données dans l’espace. Un projet vivement critiqué par la communauté scientifique, le désorbitage des engins une fois leur espérance de vie écoulée figurant parmi leurs principales inquiétudes.
Pour sa part, la société ne semble pas vraiment préoccupée. Lors du premier incident, elle a marqué une pause dans ses lancements pendant plusieurs semaines. Mais cette fois, aucune interruption n’est à signaler : une fusée Falcon 9 a même décollé quelques heures seulement après l’annonce de la défaillance.
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