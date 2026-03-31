« Cet incident n'a pas non plus fait courir de nouveau risque à la mission Transporter-16 de ce matin, qui avait été conçue pour éviter Starlink en déployant sa charge utile bien au-dessus ou bien en dessous de la constellation », tient à rassurer l’entreprise. Elle assure, en outre, qu’il ne pose aucun risque pour Artemis II ou la Station Spatiale internationale (ISS). De son côté LeoLabs précise que la faible altitude de l’événement devrait permettre aux débris de se désorbiter naturellement en quelques semaines.