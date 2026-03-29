Le 1er avril 2026, le SLS emportera quatre astronautes en orbite en huit minutes chrono. Les moteurs RS-25 qui alimenteront cette ascension cumulent à eux quatre 22 vols sur la navette spatiale
Mais quand est-ce que ce sera la bonne pour Artemis II et Orion, direction la Lune ? La première fenêtre de lancement avait été fixée au 6 février 2026. Une fuite d'hydrogène liquide détectée lors de la répétition générale du 2 février a forcé la NASA à décaler la mission sur la fenêtre suivante. Fin février, une interruption du flux d'hélium vers l'étage supérieur de la fusée a imposé un retour au bâtiment d'assemblage. Le 12 mars 2026, la revue de préparation au vol a prononcé un « go » unanime, avec une nouvelle cible au 1er avril.
Trois reports, deux problèmes de propergols différents, des mois de préparation supplémentaires et au bout, une mission de quelques minutes.
Trois minutes pour franchir la frontière de l'espace
Au moment de l'allumage, le SLS développe 4 millions de kilogrammes de poussée, l'équivalent de 326 réacteurs de chasseur F-16. Environ soixante secondes après le décollage, la fusée traverse le Max Q, le pic de pression aérodynamique dans la basse atmosphère. La poussée est réduite pendant une vingtaine de secondes pour protéger la structure, puis la fusée accélère à nouveau. À 2 minutes et 9 secondes précisément, les deux propulseurs latéraux à poudre se séparent. Orion file déjà à plus de 5 150 km/h et n'a pas encore quitté l'atmosphère.
La frontière de l'espace au sens de la NASA, soit 80 kilomètres d'altitude, est franchie aux alentours de T+3 minutes. Les quatre moteurs RS-25 prennent alors le relais seuls, en poussant cette fois davantage vers l'avant que vers le haut, pour accumuler la vitesse orbitale.
À environ 160 kilomètres d'altitude, Orion atteint les 28 000 km/h, le seuil minimal pour tenir une orbite stable autour de la Terre. Les moteurs s'arrêtent. Huit minutes ont passé depuis le décollage. L'équipage entre en apesanteur.
Des moteurs qui cumulent plus de 22 vols avant de finir au fond du Pacifique
Trois des quatre RS-25 installés sur le SLS d'Artemis II ont déjà volé à bord de la navette spatiale. Entre eux, les moteurs 2047, 2059 et 2061 totalisent 22 missions shuttle. Le moteur 2047, en particulier, a participé à STS-135, le tout dernier vol de la navette en 2011. Tous quatre ont au moins un composant qui a volé à bord de Columbia lors de STS-1, la toute première mission de la navette.
Pour la navette, ces moteurs étaient récupérés, inspectés et remontés après chaque mission. Pour Artemis, la récupération de l'étage central est impraticable à cause de son altitude et de sa vitesse au moment de la coupure des moteurs. Il plongera dans le Pacifique. Les fuites d'hydrogène qui ont retardé le lancement en février viennent en droite ligne du programme navette, dont le SLS réutilise les éléments et, par conséquent, ses contraintes de conception.
À partir d'Artemis V, la NASA basculera sur des RS-25E entièrement neufs et moins coûteux à produire. Pour Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen seront propulsés vers la Lune par la dernière génération de ces moteurs à voler. Leur prochain amerrissage sera aussi le leur dernier.