Trois des quatre RS-25 installés sur le SLS d'Artemis II ont déjà volé à bord de la navette spatiale. Entre eux, les moteurs 2047, 2059 et 2061 totalisent 22 missions shuttle. Le moteur 2047, en particulier, a participé à STS-135, le tout dernier vol de la navette en 2011. Tous quatre ont au moins un composant qui a volé à bord de Columbia lors de STS-1, la toute première mission de la navette.

Pour la navette, ces moteurs étaient récupérés, inspectés et remontés après chaque mission. Pour Artemis, la récupération de l'étage central est impraticable à cause de son altitude et de sa vitesse au moment de la coupure des moteurs. Il plongera dans le Pacifique. Les fuites d'hydrogène qui ont retardé le lancement en février viennent en droite ligne du programme navette, dont le SLS réutilise les éléments et, par conséquent, ses contraintes de conception.

À partir d'Artemis V, la NASA basculera sur des RS-25E entièrement neufs et moins coûteux à produire. Pour Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen seront propulsés vers la Lune par la dernière génération de ces moteurs à voler. Leur prochain amerrissage sera aussi le leur dernier.