Mais pour en avoir le cœur net, Reuters a contacté Signal et l’AI Now Institute, un organisme qui étudie l’impact de l’IA sur la société. Et leurs tests ont démontré que l’agent peut effectivement lire des messages en contournant l’outil de connexion prévu par Meta. Sur Android, il passerait par l’accès aux notifications, une permission accordée dès l’installation et qui serait activée par défaut. Si les requêtes sont bloquées sur iPhone, l’IA détournerait les outils d’accessibilité conçus pour les personnes en situation de handicap sur Mac.