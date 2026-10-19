L’affaire a été révélée le 13 octobre par Android Authority, après plusieurs témoignages publiés sur Reddit. L’un des utilisateurs concernés affirme avoir constaté le même comportement sur trois paires de Ray-Ban Meta, appartenant à deux générations différentes. Ses lunettes auraient activé leur assistant vocal au milieu de conversations ordinaires, sans qu’il ait prononcé la commande « Hey Meta ».

Il assure pourtant avoir désactivé l’option permettant de poursuivre les échanges avec l’assistant sans répéter cette formule. Cela n’aurait pas empêché les activations intempestives.

Le problème ne s’arrêtait pas là. En consultant l’historique de Meta AI, l’utilisateur aurait découvert des enregistrements audio accompagnés de leurs transcriptions textuelles. Des conversations qui n’étaient donc pas seulement entendues par les microphones, mais également enregistrées par l’application.

Selon son témoignage, le phénomène serait apparu après une récente mise à jour du logiciel des lunettes. Aucun élément ne permet toutefois de confirmer que celle-ci est responsable du dysfonctionnement.

D'autres propriétaires ont rapporté des comportements similaires, mais les témoignages restent peu nombreux. Il serait donc prématuré d’affirmer que toutes les Ray-Ban Meta étaient concernées. En revanche, l’existence d’un dysfonctionnement semble bien confirmée par la réaction du constructeur.