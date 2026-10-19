Des propriétaires de Ray-Ban Meta ont découvert des enregistrements audio qu’ils n’avaient jamais demandé à leurs lunettes de réaliser. Meta affirme avoir corrigé le dysfonctionnement, mais plusieurs questions restent sans réponse concernant la confidentialité des conversations.
Les Ray-Ban Meta ont beau ressembler à des lunettes classiques, elles embarquent des caméras, des microphones et un assistant IA capable de répondre à nos questions. Une technologie pratique au quotidien, à condition de pouvoir lui faire confiance. Or, plusieurs utilisateurs ont récemment découvert que leurs lunettes enregistraient certaines conversations sans qu’ils aient demandé quoi que ce soit à Meta AI. Plus inquiétant, les fichiers audio et leurs transcriptions étaient ensuite conservés dans l’application du constructeur. Meta assure avoir réglé le problème, mais cet incident rappelle les difficultés que soulèvent ces appareils capables de nous écouter à tout moment.
Des conversations enregistrées sans prononcer « Hey Meta »
L’affaire a été révélée le 13 octobre par Android Authority, après plusieurs témoignages publiés sur Reddit. L’un des utilisateurs concernés affirme avoir constaté le même comportement sur trois paires de Ray-Ban Meta, appartenant à deux générations différentes. Ses lunettes auraient activé leur assistant vocal au milieu de conversations ordinaires, sans qu’il ait prononcé la commande « Hey Meta ».
Il assure pourtant avoir désactivé l’option permettant de poursuivre les échanges avec l’assistant sans répéter cette formule. Cela n’aurait pas empêché les activations intempestives.
Le problème ne s’arrêtait pas là. En consultant l’historique de Meta AI, l’utilisateur aurait découvert des enregistrements audio accompagnés de leurs transcriptions textuelles. Des conversations qui n’étaient donc pas seulement entendues par les microphones, mais également enregistrées par l’application.
Selon son témoignage, le phénomène serait apparu après une récente mise à jour du logiciel des lunettes. Aucun élément ne permet toutefois de confirmer que celle-ci est responsable du dysfonctionnement.
D'autres propriétaires ont rapporté des comportements similaires, mais les témoignages restent peu nombreux. Il serait donc prématuré d’affirmer que toutes les Ray-Ban Meta étaient concernées. En revanche, l’existence d’un dysfonctionnement semble bien confirmée par la réaction du constructeur.
Meta affirme avoir corrigé le bug, sans expliquer son origine
Interrogée par nos confrères, Meta a répondu que le problème était désormais résolu. L’entreprise rappelle également que les utilisateurs peuvent consulter, gérer et supprimer les journaux vocaux de leurs interactions avec Meta AI depuis les paramètres de l’application. Une réponse plutôt brève, qui laisse plusieurs interrogations en suspens.
Meta ne précise pas combien d’appareils ont été touchés, ni ce qui provoquait ces activations involontaires. Le constructeur n’indique pas davantage si les enregistrements concernés ont été transmis à ses serveurs ou s’ils ont fait l’objet d’autres traitements.
Comme le souligne Ars Technica, ce dysfonctionnement intervient dans un contexte déjà délicat pour les lunettes connectées de Meta. En mars dernier, nous avions appris que des sous-traitants pouvaient accéder à des vidéos particulièrement intimes captées par les Ray-Ban Meta. Une enquête qui soulevait déjà de sérieuses questions sur le traitement des données personnelles collectées par ces appareils.
Meta a pourtant renforcé certaines protections, notamment pour empêcher les enregistrements lorsque le voyant lumineux extérieur est masqué. Mais ces dispositifs ne répondent pas au problème révélé cette semaine : un assistant vocal qui se déclenche alors que son propriétaire ne lui a rien demandé.
Reste que ces lunettes demandent à leurs propriétaires, mais aussi aux personnes qui les entourent, d’accepter la présence permanente de microphones et de caméras. Le voyant lumineux peut signaler un enregistrement, encore faut-il que l’utilisateur remarque son activation.
Pour ceux qui portent leurs Ray-Ban Meta toute la journée, l’incident pose finalement une question assez simple : comment être certain que ses lunettes n’enregistrent rien lorsqu’on ne leur demande rien ?