C’est l’une des fonctions qui m'a le plus plu. On pose les deux mains à plat sur la table, et un clavier accompagné d’un trackpad apparaît sur sa surface, comme s’il y était posé. Il y a un coup à prendre, et j'ai trouvé ce clavier un peu petit, mais le fonctionnement est étonnamment convaincant.

Associé aux fenêtres que l’on répartit devant soi, il donne immédiatement envie d’utiliser les lunettes pour travailler ailleurs qu’à son bureau. Je n'irai pas jusqu’à prétendre avoir rédigé un article entier ainsi : l’essai était trop court pour juger la vitesse de frappe ou la fatigue. Mais nous sommes loin d’une fonctionnalité séduisante uniquement sur une slide, ça fonctionne vraiment.

Pour un usage plus classique, Meta annonce la connexion à un Mac ou à un PC Windows, en sans-fil ou par USB-C, avec possibilité de conserver un clavier et une souris physiques. Le passthrough couleur permet alors de voir ses accessoires et son environnement.

