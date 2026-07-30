Lors de la présentation des résultats trimestriels de Meta, le PDG a formulé sa prédiction la plus ambitieuse sur l'IA, alors que la division Reality Labs a perdu 4,6 milliards de dollars et que le titre a chuté de 10 %.
Mark Zuckerberg a réaffirmé sa conviction que les assistants intelligents personnels deviendraient une technologie grand public dans un avenir proche. Lors de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre de Meta, le 29 juillet, le PDG a estimé que "des milliards de personnes" disposeraient d’ici cinq ans d’un "agent personnel qui comprend vos objectifs", capable de gérer leurs finances, leur santé, leurs relations ou encore leur domicile.
Zuckerberg y voit un modèle économique juteux
La prédiction s’accompagne d’un plan commercial. Meta propose déjà des agents IA aux entreprises via ses services de messagerie, avec plus d’un million d’utilisateurs professionnels ce trimestre. La version grand public est conçue pour générer des revenus suffisants afin de rentabiliser les investissements en cours.
Ces investissements restent cependant coûteux. Le flux de trésorerie disponible de Meta a chuté de 91 % sur le trimestre, à 784 millions de dollars, tandis que sa division Reality Labs a enregistré une perte de 4,6 milliards de dollars, portant ses pertes cumulées à environ 88 milliards depuis 2021.
Par ailleurs, Meta et BlackRock ont annoncé un partenariat de 14 milliards de dollars pour un datacenter à El Paso. Les entreprises préparent ainsi une infrastructure adaptée à ces futurs assistants, alors même que les revenus correspondants ne sont pas encore fameux.
Les investisseurs restent à convaincre
Les marchés n’ont pas été convaincus par cette perspective. L’action Meta a chuté de près de 10 % après la publication des résultats. Les investisseurs étant plus préoccupés par la baisse de la trésorerie que par la promesse d’un assistant IA pour chaque utilisateur.
Zuckerberg aime anticiper les prochaines plateformes technologiques, qu’il s’agisse du métavers ou de l’IA, en engageant des sommes considérables pour devancer la concurrence. Les résultats ont cependant été variables, entre succès dominants et déceptions. Plus tôt cette année, il avait reconnu que le développement des agents IA de Meta progressait moins vite que prévu. Avec cette nouvelle, la confiance en un déploiement massif d'ici cinq ans s'effrite.
Zuckerberg attaque à coups de centaines de milliards
Pour répondre à la future potentielle demande, Meta mise sur une approche agressive. Son budget d’investissement devrait atteindre 145 milliards de dollars, avec l’idée que la construction des infrastructures et des modèles nécessaires finira par attirer les utilisateurs et les revenus associés.
Le compte à rebours de cinq ans est désormais lancé, du moins sur le plan rhétorique. Si le marché semble pour l’instant plus attentif aux résultats concrets qu’aux annonces, les prochaines années détermineront qui avait raison.