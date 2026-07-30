Zuckerberg aime anticiper les prochaines plateformes technologiques, qu’il s’agisse du métavers ou de l’IA, en engageant des sommes considérables pour devancer la concurrence. Les résultats ont cependant été variables, entre succès dominants et déceptions. Plus tôt cette année, il avait reconnu que le développement des agents IA de Meta progressait moins vite que prévu. Avec cette nouvelle, la confiance en un déploiement massif d'ici cinq ans s'effrite.