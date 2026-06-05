Meta vient de dévoiler un assistant IA pour faciliter la vie des créateurs de contenus. Mais l’arrivée de cet outil pose de nombreuses questions.
Meta a de nombreuses idées pour améliorer Facebook. La firme, qui a récemment unifié la gestion de ses applications, travaille depuis quelques temps déjà sur l’automatisation de la modération sur ce réseau social. Elle a également lancé un service complémentaire pour faciliter les échanges communautaires et lancé un abonnement payant pour diversifier ses revenus.
Meta vient aussi de lancer un assistant IA à destination des créateurs de contenu. On fait le point.
Un assistant IA pour les créateurs de contenu arrive sur Facebook
Il n’est pas toujours évident d’être créateur de contenu : il faut passer un temps fou à analyser les performances de ses publications, suivre les tendances de près, trouver régulièrement de nouvelles idées pour divertir son audience et séduire de nouveaux abonnés… C’est pourquoi Meta a voulu donner un coup de pouce à ces utilisateurs en leur proposant un assistant conversationnel sur mesure : Creator Assistant.
La société a annoncé hier le lancement de cet outil qui « analyse la présence unique de chaque créateur (son audience, ses tendances d'engagement et ses performances) et l'aide à prendre des mesures pour développer sa présence. » Désormais, au lieu de se perdre dans les multiples analytics proposés par la plateforme, les créateurs pourront poser directement des questions à l’assistant et obtenir des réponses personnalisées.
Creator Assistant pourra aussi se baser sur les tendances du moment pour faire des suggestions. Il sera notamment capable de s'améliorer au fur et à mesure : « À chaque interaction, l'assistant créateur apprend les objectifs du créateur (développement d'audience, engagement accru ou monétisation) et adapte ses recommandations en conséquence », peut-on notamment lire dans l’annonce.
Un outil vraiment fiable ?
Sur le papier, tout ça est bien joli, mais le lancement de ce nouvel assistant soulève tout de même pas mal de questions. Les IA ayant une forte tendance à halluciner, rien ne garantit la qualité des réponses et il est possible que les suggestions de contenu soient loin d’être pertinentes.
De plus, pour fonctionner, Creator Assistant aura besoin d’un accès total au compte du créateur, qu'il s'agisse de ses analytics ou de ses contenus. Or, on le sait, Meta encore des progrès a faire du côté de la sécurité : son dernier assistant IA de support a, par exemple, été piraté peu après son lancement. Les hackers n’ont eu qu’à formuler une requête pour prendre le contrôle de profils sensibles, comme l’ancien compte de la Maison-Blanche de Barack Obama.
Pour l’heure, Creator Assistant est disponible aux États-Unis, au Canada et en Inde, mais Meta prévoit d’ores et déjà d’étendre l’accessibilité de cet outil à d’autres pays dans les prochains mois. En parallèle, Meta a aussi annoncé l’extension des traductions IA de Reels à cinq nouvelles langues, dont le français.