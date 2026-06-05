De plus, pour fonctionner, Creator Assistant aura besoin d’un accès total au compte du créateur, qu'il s'agisse de ses analytics ou de ses contenus. Or, on le sait, Meta encore des progrès a faire du côté de la sécurité : son dernier assistant IA de support a, par exemple, été piraté peu après son lancement. Les hackers n’ont eu qu’à formuler une requête pour prendre le contrôle de profils sensibles, comme l’ancien compte de la Maison-Blanche de Barack Obama.