Meta lance un système de compte unifié pour regrouper Facebook, Instagram, WhatsApp et ses autres applis en un seul endroit. Mot de passe unique, contrôle parental centralisé, sécurité renforcée : voilà ce que ça change concrètement pour vous.
Car Meta ne cesse d'élargir son écosystème. Au-delà de ses piliers historiques Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, l'entreprise de Mark Zuckerberg multiplie les nouveaux produits avec Threads, Meta AI mais aussi les lunettes connectées. Des dispositifs qui impliquent des comptes, de mots de passe et des paramètres qu'il faut gérer séparément.
Pour y remédier, la firme a déjà déployé un hub centralisé permettant de relier plusieurs comptes entre eux. Elle franchit désormais un cap supplémentaire avec le lancement des comptes Meta.
Un mot de passe unique
Première nouveauté, la possibilité de n'avoir qu'un seul mot de passe pour l'ensemble de ses applis et appareils Meta. Une option, pas une obligation, mais qui évite de jongler entre plusieurs identifiants. La connexion peut également être sécurisée via des passkeys, ces clés d'authentification qui utilisent la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale ou le code de l'appareil. D'ailleurs, ils sont dorénavant étendues à Instagram, en plus de Facebook et Messenger déjà compatibles.
Côté sécurité, Meta promet une protection active en continu, couplée à des recommandations personnalisées pour inciter les utilisateurs à activer l'authentification à deux facteurs ou à configurer des alertes de connexion. Ainsi, l'entreprise fait une distinction claire entre ce qui est universel et propre à chaque plateforme. « Les paramètres qui s'appliquent à l'ensemble des applis et appareils Meta sont gérés en un seul endroit. Ceux qui sont spécifiques à une appli restent gérés indépendamment », résume la firme.
Concrètement, les utilisateurs en mesure d'accéder à vos posts sur Facebook reste un réglage propre au réseaux social, tandis que votre mot de passe ou l'adresse e-mail associée à votre compte n'ont plus besoin d'être mis à jour appli par appli, une seule modification dans le compte Meta suffit.
Ce que vous devez faire (ou pas)
Et ce n'est pas tout. Pour les parents, ce nouveau dispositif introduit un tableau de bord unifié depuis le centre familial, qui permet de superviser les comptes ados sur les différentes plateformes sans avoir à switcher d'une à l'autre.
À noter que si vous utilisez déjà l'espace comptes, celui-ci basculera automatiquement vers le compte Meta, et vous serez notifié quand ce sera fait. Le déploiement sera progressif sur un an, donc inutile de chercher la fonctionnalité dès aujourd'hui si elle n'est pas encore disponible sur votre compte.
WhatsApp constitue un cas à part. Si vous aviez déjà rattaché l'application à votre compte, elle sera automatiquement intégrée, mais vous pourrez la retirer à tout moment. Si vous ne l'aviez pas fait, la messagerie restera séparée par défaut, et vos messages continueront d'être chiffrés de bout en bout, sans changement. De même, il est possible de maintenir des comptes distincts, par exemple, un compte Meta pour Facebook et un autre pour Instagram, et d'ajouter ou retirer des application à tout moment.