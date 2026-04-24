WhatsApp constitue un cas à part. Si vous aviez déjà rattaché l'application à votre compte, elle sera automatiquement intégrée, mais vous pourrez la retirer à tout moment. Si vous ne l'aviez pas fait, la messagerie restera séparée par défaut, et vos messages continueront d'être chiffrés de bout en bout, sans changement. De même, il est possible de maintenir des comptes distincts, par exemple, un compte Meta pour Facebook et un autre pour Instagram, et d'ajouter ou retirer des application à tout moment.