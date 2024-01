Merci l'Europe ! Meta va enfin permettre de dissocier nos comptes Facebook, Instagram et Messenger

Tout d'abord, les utilisateurs vont se voir proposer le choix de gérer leurs comptes Instagram et Facebook séparément, afin que leurs informations ne soient plus utilisées entre les plateformes. Il sera possible de continuer à connecter les deux comptes si on le souhaite.

Dans les prochaines semaines, Meta informera directement ses utilisateurs qu'ils peuvent dorénavant choisir s'ils acceptent de partager des informations entre les services du groupe.

Autre changement de taille, « les utilisateurs de Messenger peuvent choisir s'ils souhaitent continuer à utiliser Messenger avec leur compte Facebook ou s'ils préfèrent créer un nouveau compte Messenger autonome », apprend-on. Un compte Messenger indépendant pourrait perdre quelques fonctionnalités, mais il sera toujours possible d'utiliser les chats et de réaliser des appels vocaux et vidéo.