Plusieurs profils sur Facebook ? C'est nouveau et ce n'est pas si anodin

À noter que pour ce lancement, certaines fonctionnalités telles que Rencontres, MarketPlace ou encore les paiements ne sont pas accessibles aux profils additionnels. Par ailleurs, dans un premier temps, la messagerie ne sera accessible que via la version web de Facebook et l'application éponyme (et non via Messenger directement).

Enfin, Meta précise que rien ne permettra aux autres utilisateurs de savoir si vous disposez, ou non, de profils supplémentaires. À propos, avez-vous remarqué que Facebook a tout récemment changé de logo ?