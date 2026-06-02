Leur méthode, largement documentée par des captures d’écran et des vidéos sur des canaux Telegram spécialisés, reposait sur une manipulation d'une simplicité déconcertante. Ils ont d’abord utilisé un VPN afin de simuler une connexion dans la même région ou ville que le titulaire légitime du compte. Puis, une fois cette étape franchie, il leur suffisait d’ouvrir une conversation avec l’assistant IA de support de Meta et de formuler une requête directe.