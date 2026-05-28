Aux États-Unis, Meta s’apprête à tester deux formules autour de Meta AI. Meta One Plus reviendrait à 7,99 dollars par mois, environ 7,40 euros. Meta One Premium coûterait 19,99 dollars, soit près de 18,50 euros. Le palier Premium reprendrait les fonctions du premier, avec en plus de la capacité de calcul sur les requêtes lourdes. Un abonné Premium pourrait alors pousser plus loin le raisonnement sur les tâches complexes, activer le « thinking mode » de l’assistant et générer davantage d’images et de vidéos.

Rien d’extraordinaire en somme, puisque Meta ne fait que s’aligner sur ses concurrents. La même grille est déjà en place pour avoir accès à la puissance de calcul et l'usage intensif. À 20 euros par mois, OpenAI vend ChatGPT Plus, et Anthropic propose Claude Pro au même prix, les capacités étendues restant réservées aux paliers supérieurs. Meta s’aligne donc sur une tarification déjà rodée chez ses rivaux.

Meta compte dépenser entre 125 et 145 milliards de dollars cette année, soit de 116 à 134 milliards d’euros pour ses centres de données dédiés à l’IA. Avec ces nouvelles recettes d’abonnement, le groupe cherche à réduire sa dépendance à la publicité.

Meta testera d’abord les formules IA le mois prochain, à Singapour, au Guatemala et en Bolivie. Deux dernières offres concernent les créateurs et les entreprises. Pour environ 13,90 euros, un abonné à Meta One Essential obtiendra le badge vérifié et la protection contre l’usurpation d’identité. Pour près de 46 euros, Meta One Advanced permet en plus une meilleure place dans les résultats de recherche Facebook et Instagram, un bouton « Suivre » bien visible sur ses Reels et l’envoi automatique d’invitations aux personnes qui réagissent à ses contenus. Meta testera ces deux offres dès cette semaine en Arabie saoudite, au Maroc, en Thaïlande et au Bangladesh.