Meta met en place un nouveau système d’abonnement pour débloquer des options supplémentaires sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Le déploiement a commencé mercredi dans le monde entier. Pour un abonnement mensuel compris entre 2,80 et 3,70 euros selon l’application, les abonnés pourront accéder à des fonctions jusque-là indisponibles.
Ces nouveaux abonnements, « Plus », donneront accès à des options.
Sur Instagram et Facebook, il faut débourser 3,99 dollars par mois, environ 3,70 euros. WhatsApp revient un peu moins cher, à 2,99 dollars, près de 2,80 euros. Avec Instagram Plus, un abonné pourra savoir combien de personnes ont revu une Story, créer autant de listes d’audience qu’il veut au-delà du cercle « Amis proches », ou regarder discrètement la Story de quelqu’un sans laisser de trace dans ses vues. Autre possibilité, publier sur son profil sans que ses abonnés voient passer la publication dans leur fil. Facebook Plus offre à peu près la même chose et WhatsApp Plus met l’accent surtout sur la personnalisation, avec des thèmes, des sonneries, plus de discussions épinglées et des stickers premium.L’abonnement « Meta Verified » n’est pas remplacé par « Plus ». Meta compte réunir l’ensemble sous une marque commune, Meta One.
En Europe, Meta fait déjà payer un abonnement sans pub, jugé non conforme au DMA
Mais attention à la confusion pour les utilisateurs européens. Un autre abonnement payant existe déjà chez Meta. Depuis novembre 2023, il est possible de garder le service gratuit financé par la publicité ciblée ou payer pour ne plus voir d’annonces. Bruxelles a jugé ce dispositif « payer ou consentir » contraire au Digital Markets Act, puis a sanctionné Meta en avril 2025. En cause, le choix binaire imposé, sans troisième voie moins gourmande en données personnelles.
Pour répondre à Bruxelles, Meta a baissé de 40 % le prix de cette option sans publicité, désormais à 7,99 euros par mois. Rien de tel avec les abonnements Plus. Personne n’a l’obligation d’y souscrire, car chacun garde gratuitement les applications et toutes leurs fonctions habituelles. Ici, un abonné paie pour des outils en plus, en dehors de toute question de données personnelles. Mais il est possible de confondre.
Meta copie la grille tarifaire des fournisseurs d’IA
Aux États-Unis, Meta s’apprête à tester deux formules autour de Meta AI. Meta One Plus reviendrait à 7,99 dollars par mois, environ 7,40 euros. Meta One Premium coûterait 19,99 dollars, soit près de 18,50 euros. Le palier Premium reprendrait les fonctions du premier, avec en plus de la capacité de calcul sur les requêtes lourdes. Un abonné Premium pourrait alors pousser plus loin le raisonnement sur les tâches complexes, activer le « thinking mode » de l’assistant et générer davantage d’images et de vidéos.
Rien d’extraordinaire en somme, puisque Meta ne fait que s’aligner sur ses concurrents. La même grille est déjà en place pour avoir accès à la puissance de calcul et l'usage intensif. À 20 euros par mois, OpenAI vend ChatGPT Plus, et Anthropic propose Claude Pro au même prix, les capacités étendues restant réservées aux paliers supérieurs. Meta s’aligne donc sur une tarification déjà rodée chez ses rivaux.
Meta compte dépenser entre 125 et 145 milliards de dollars cette année, soit de 116 à 134 milliards d’euros pour ses centres de données dédiés à l’IA. Avec ces nouvelles recettes d’abonnement, le groupe cherche à réduire sa dépendance à la publicité.
Meta testera d’abord les formules IA le mois prochain, à Singapour, au Guatemala et en Bolivie. Deux dernières offres concernent les créateurs et les entreprises. Pour environ 13,90 euros, un abonné à Meta One Essential obtiendra le badge vérifié et la protection contre l’usurpation d’identité. Pour près de 46 euros, Meta One Advanced permet en plus une meilleure place dans les résultats de recherche Facebook et Instagram, un bouton « Suivre » bien visible sur ses Reels et l’envoi automatique d’invitations aux personnes qui réagissent à ses contenus. Meta testera ces deux offres dès cette semaine en Arabie saoudite, au Maroc, en Thaïlande et au Bangladesh.