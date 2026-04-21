Pour rappel, Meta a bâti le modèle de WhatsApp sur deux piliers : la messagerie payante pour les entreprises et les publicités qui redirigent les utilisateurs vers une conversation avec une marque. Au quatrième trimestre 2025, les revenus de la messagerie ont franchi le cap des 2 milliards de dollars en rythme annualisé, en hausse de 54 % sur un an.