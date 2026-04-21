Êtes-vous prêt à payer un supplément mensuel pour accéder à des fonctionnalités exclusives sur WhatsApp ? Meta semble le penser.
On s'y attendait. Fin janvier, Meta faisait savoir qu’une souscription premium serait bientôt déployée sur ses différentes plateformes. Les tests ont d'ores et déjà démarré sur Instagram avec l'abonnement Instagram Plus, et c'est maintenant au tour de WhatsApp. Plusieurs utilisateurs ont repéré la nouveauté, dont le consultant en réseaux sociaux, et très suivi, Matt Navarra.
Quelles fonctionnalités pour WhatsApp Plus ?
Avec cette offre, baptisée WhatsApp Plus, l'idée n'est pas de retirer des fonctionnalités basiques aux usagers habituels, mais plutôt de proposer des innovations exclusives à ceux qui mettent la main à la poche. Le montant serait fixé à environ 2,49 euros mensuels.
Les avantages semblent avant tout porter sur l'esthétique. Ainsi, les abonnés pourront personnaliser l'apparence de l'application à leur guise : 18 thèmes de couleur, 14 icônes différentes et 10 sonneries exclusives seront disponibles. Des stickers premium avec animations seront également accessibles, avec un effet visuel qui s'affiche à l'écran même chez le destinataire, qu'il soit abonné ou non.
Mais ce n'est pas tout, WhatsApp Plus permettra d'épingler jusqu'à 20 conversations en haut de la liste des discussions, contre 3 actuellement. Les abonnés pourront aussi appliquer en masse des thèmes, sonneries et tons de notification à des listes de chats entières, pratique pour ceux qui jonglent avec de nombreuses conversations. On ignore, en revanche, si ceux qui souscrivent pourront échapper aux publicités.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
Un levier de monétisation immense pour Meta
« Nous commençons par un test à petite échelle afin de recueillir des retours et de nous assurer que nous développons un produit que les utilisateurs jugeront véritablement utile », a confirmé un porte-parole de la messagerie au média TechCrunch. Pour l'instant, le déploiement reste limité à un petit nombre d'utilisateurs Android, avec un essai gratuit d'un mois proposé à certains.
Pour rappel, Meta a bâti le modèle de WhatsApp sur deux piliers : la messagerie payante pour les entreprises et les publicités qui redirigent les utilisateurs vers une conversation avec une marque. Au quatrième trimestre 2025, les revenus de la messagerie ont franchi le cap des 2 milliards de dollars en rythme annualisé, en hausse de 54 % sur un an.
Car, avec plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs, la plateforme représente un levier de monétisation encore largement sous-exploité. WhatsApp Plus s'inscrit dans cette logique : si une fraction seulement de cette base bascule vers l'abonnement, les sommes en jeu seront rapidement colossales.