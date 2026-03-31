Meta vient de débuter les tests d’Instagram Plus, un tout nouvel abonnement premium sur l’un de ses réseaux sociaux phares. Il doit permettre aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités exclusives, inédites sur la plateforme.
Il fallait évidemment s’y attendre, puisque Meta a annoncé, il y a deux mois, qu’une souscription premium serait bientôt déployée sur ses différentes plateformes. Car, arrivée à maturité, Instagram doit trouver d’autres moyens de générer des revenus à son insatiable maison-mère, lancée dans une course à l’intelligence artificielle (IA) sans merci.
Des fonctions centrées autour des Stories
L’abonnement payant tombe sous le sens, puisqu’il s’agit d’un levier exploité par la rivale Snapchat depuis 2022. Et force est de constater que le lancement de Snapchat+ fut gagnant, la souscription revendique aujourd’hui plus de 25 millions d’abonnés, et s’est imposée comme un moteur de revenus non-publicitaires significatif pour l’entreprise.
Instagram adopte une approche similaire avec Instagram Plus, actuellement en test aux Philippines, au Mexique et au Japon, mais pas pour tous les utilisateurs. Ceux qui optent pour ce dispositif bénéficient d’un ensemble de fonctionnalités centrées sur les Stories.
Ils peuvent, ainsi, voir anonymement la Story d’un autre utilisateur sans apparaître dans sa liste de vues, rendre leurs propres Stories visibles durant 24 heures supplémentaires, ou encore créer plusieurs listes d’audience au-delà des simples Amis proches. Ils ont également la possibilité de mettre une Story en avant dans le fil de leurs abonnés une fois par semaine.
L’abonnement permet en outre de consulter des statistiques de réécoute, de rechercher rapidement un profil précis parmi ses vues, et de réagir aux Stories avec un « Super Like » animé.
Combien coûte cet abonnement ?
Pour l’heure, on ignore quand Meta étendra ses tests à d’autres régions. Mais il y a fort à parier que le géant des réseaux sociaux attend les premiers retours pour peaufiner son offre. À noter, par ailleurs, qu’Instagram Plus est différent de Meta Verified, qui s’adresse aux créateurs et aux entreprises à partir de 13,99 euros mensuels.
Ainsi, ce nouveau système cible les utilisateurs lambda pour un coût bien plus accessible, compris entre 1 et 2 euros par mois dans les pays où il est en test. Il est, malgré tout, possible que Meta l’augmente clairement sur d’autres marchés.
Reste à voir si cette nouvelle initiative trouve receveur : nombreux sont les usagers qui ont déjà exprimé leur lassitude face à la multiplication des abonnements sur des plateformes jusqu’ici gratuites…
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter