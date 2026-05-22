Contrairement au fil Facebook classique, qui mélange publications d’amis, contenus de Pages suivies, groupes et autres recommandations souvent improbables de l’algorithme, cette nouvelle application mise uniquement sur les conversations issues des groupes.

Dès leur première connexion, les utilisateurs sont invités à se connecter à leur compte, et à préciser leurs centres d’intérêt afin d’alimenter un flux plus ciblé, et ainsi inclure également des publications provenant d’autres communautés proches de leurs goûts.