Meta lance sur une nouvelle application centrée sur les discussions communautaires. Une manière pour le réseau social de capitaliser sur ce qui fonctionne encore très fort : les « Groupes ».
Pendant que TikTok règne sur les vidéos verticales et que Discord fédère les communautés modernes, le groupe de Mark Zuckerberg vient de lancer une nouvelle application dédiée aux groupes Facebook et aux discussions communautaires, avec une interface pensée autour des échanges thématiques. Une initiative révélée par le magazine Engadget.
Meta replonge dans l’âge d’or des forums
L’idée n’est pas totalement absurde. Malgré son image de réseau social « pour les parents », Facebook reste un mastodonte des groupes communautaires. Entre les passionnés de rétro-gaming, les groupes de quartier, les amateurs de cinéma ou les éternelles discussions sur la cuisson des pâtes dans les groupes locaux, la plateforme concentre encore une activité énorme.
Meta a donc décidé d'isoler cette dimension communautaire dans une application dédiée, davantage centrée sur les échanges, les recommandations et les conversations de niche. En quelque sorte, remettre les forums au centre du jeu, mais avec une couche d’algorithmes et une interface modernisée.
Pour certains, Facebook, qui a longtemps cherché à paraître ultra-moderne face à TikTok ou Snapchat, semble désormais accepter son statut de réseau social « génération canapé et barbecue du dimanche ». Et quelque part, c’est peut-être précisément ce qui peut fonctionner avec cette application Forum.
Une appli dédiée aux « Groupes Facebook »
Contrairement au fil Facebook classique, qui mélange publications d’amis, contenus de Pages suivies, groupes et autres recommandations souvent improbables de l’algorithme, cette nouvelle application mise uniquement sur les conversations issues des groupes.
Dès leur première connexion, les utilisateurs sont invités à se connecter à leur compte, et à préciser leurs centres d’intérêt afin d’alimenter un flux plus ciblé, et ainsi inclure également des publications provenant d’autres communautés proches de leurs goûts.
Avec Forum, la firme ajoute une couche d’intelligence artificielle avec plusieurs fonctionnalités inédites (via Ask) comme la possibilité d'aller chercher des réponses à travers différents groupes ou encore une fonction visant à assister les modérateurs dans la gestion quotidienne des groupes. À l’époque où l’entreprise s’appelait encore Facebook, une application dédiée avait déjà vu le jour avant d’être abandonnée en 2017.
Bien sûr, les publications partagées depuis Forum sont également visibles sur l’application Facebook classique, et inversement. Meta veut ainsi permettre aux utilisateurs de passer facilement d’une plateforme à l’autre, sans interrompre une discussion ou perdre le fil d’une conversation commencée ailleurs.
Rappelons que ces derniers mois, Meta a méthodiquement enterré les versions autonomes de Messenger, avec notamment la disparition des applications Windows et macOS fin 2025. Pour discuter sur ordinateur, voilà quelques mois maintenant que Meta met tout en place pour forcer les utilisateurs à repasser par ce bon vieux Facebook, avec la forte probabilité d'être happé par un reel, une publicité… ou une publication issue d'un groupe donc.