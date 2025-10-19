Meta continue de peaufiner son réseau social Threads, en lançant les discussions de groupe. À cela s'ajoute l'arrivée progressive en Europe de la messagerie classique, une fonction basique, et pourtant encore et toujours absente à l'heure actuelle.
Lancé en fanfare par Meta en 2023, Threads se voulait l’alternative « anti-Twitter » face au chaos d’X. Intégré à Instagram pour profiter de son immense base d’utilisateurs, le réseau promettait des échanges plus sereins et un ton plus bienveillant. Pourtant, malgré ce tremplin colossal (et même un petit côté parasitage parfois), Threads peine encore à s’imposer et à trouver sa véritable identité dans l’écosystème des réseaux sociaux.
Les discussions de groupe arrivent dans Threads
Désireux de venir se positionner en véritable réseau social multifonctions, Threads poursuit donc son évolution au fil des mois, avec aujourd'hui l'arrivée des conversations de groupe. Le principe est simple : chaque utilisateur (de plus de 18 ans) peut créer une discussion, et inviter jusqu'à 50 utilisateurs pour débattre du sujet.
À l'instar d'un groupe WhatsApp ou Messenger, chaque conversation pourra être personnalisée avec un nom bien spécifique, et l'objectif est de permettre de mettre au point de petites communautés avec qui échanger sur des sujets bien spécifiques. A noter que le Royaume-Uni et l'Australie ne sont pas encore concernés par ces discussions de groupe.
Les prochaines mises à jour comprendront des outils améliorés de gestion de la boîte de réception et permettront également aux utilisateurs de Threads d'inviter des personnes à rejoindre des discussions de groupe en partageant un lien, au lieu de les ajouter individuellement à la conversation.
La messagerie privée arrive progressivement en Europe
Meta a également confirmé le déploiement progressif en Europe de la messagerie (DM) au sein de Threads. À ce sujet, Meta a récemment indiqué à la presse américaine que sa messagerie privée n’était pas chiffrée de bout en bout, ni pour les conversations individuelles ni pour les discussions de groupe.
En clair, les échanges ne bénéficient d’aucune protection particulière contre l’interception ou la consultation interne. Meta précise toutefois que cette fonction de messagerie n’a pas vocation à concurrencer des services sécurisés comme WhatsApp ou Signal.
Les messages privés de Threads seraient avant tout pensés comme un espace d’échanges plus légers, permettant de discuter d’un événement en direct, d’un match de football, d’une émission télévisée, plutôt que comme un outil de communication confidentielle.