Désireux de venir se positionner en véritable réseau social multifonctions, Threads poursuit donc son évolution au fil des mois, avec aujourd'hui l'arrivée des conversations de groupe. Le principe est simple : chaque utilisateur (de plus de 18 ans) peut créer une discussion, et inviter jusqu'à 50 utilisateurs pour débattre du sujet.

À l'instar d'un groupe WhatsApp ou Messenger, chaque conversation pourra être personnalisée avec un nom bien spécifique, et l'objectif est de permettre de mettre au point de petites communautés avec qui échanger sur des sujets bien spécifiques. A noter que le Royaume-Uni et l'Australie ne sont pas encore concernés par ces discussions de groupe.