Chez Meta, la stratégie semble plus que jamais orientée vers un recentrage des usages au sein même de Facebook, quitte à sacrifier au passage une part de confort pour l’utilisateur.

L’idée ? Ramener dans le giron du réseau social celles et ceux qui ne faisaient qu’un détour par leur messagerie. En consultant leurs échanges, les utilisateurs se retrouvent ainsi exposés au fil d’actualité, à ses Reels dévastateurs pour notre temps libre, et à une avalanche de recommandations savamment calibrées, de quoi prolonger la session de quelques minutes supplémentaires.

Une mécanique bien rodée, pensée pour maximiser l’engagement, même si l’ergonomie n’y gagne pas forcément. Mais chez Meta, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait de la publicité.