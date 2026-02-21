Après avoir débranché l'application de bureau (Windows et MacOS) en décembre dernier, Meta va supprimer Messenger.com le 15 avril prochain. À compter de cette date, plus le choix, pour continuer à discuter (sur un ordinateur) il faudra se rendre… sur Facebook.
En toute fin d'année dernière, le 15 décembre, Meta enterrait ses applications natives Messenger sur PC comme sur Mac. Une application pourtant particulièrement pratique pour dialoguer avec ses contacts, en profitant d'une application dédiée, aussi épurée qu'efficace, mais que Meta a choisi de supprimer, afin de rapatrier les utilisateurs sur Facebook.
Meta continue d'enterrer Messenger
Depuis le 15 décembre dernier, à défaut d'un client natif dédié, une alternative simple consiste à créer un raccourci vers Facebook Messenger directement dans le dock, que ce soit sous Windows ou macOS.
Un clic suffit alors pour lancer le service Messenger.com dans une fenêtre plein écran, via un onglet spécifique ouvert dans votre navigateur.
Une solution pragmatique, relativement efficace, loin d'être aussi confortable que l'application dédiée toutefois, mais qui permettait malgré tout d'accéder rapidement à Messenger, sans avoir pour cela à transiter par Facebook.
La fin (aussi) pour Messenger.com
Depuis quelques jours, ceux qui ouvrent leur onglet Messenger.com sont accueillis par un message sans équivoque : « Messenger.com ne sera plus disponible après le 15 avril 2026 ». Meta invitant les utilisateurs à suivre leurs discussions sur l'application mobile ou… sur Facebook.
Dans deux mois donc, il ne sera plus possible d'utiliser la solution alternative évoquée plus haut, permettant de créer une web-app dans le dock de son OS.
Chez Meta, la stratégie semble plus que jamais orientée vers un recentrage des usages au sein même de Facebook, quitte à sacrifier au passage une part de confort pour l’utilisateur.
L’idée ? Ramener dans le giron du réseau social celles et ceux qui ne faisaient qu’un détour par leur messagerie. En consultant leurs échanges, les utilisateurs se retrouvent ainsi exposés au fil d’actualité, à ses Reels dévastateurs pour notre temps libre, et à une avalanche de recommandations savamment calibrées, de quoi prolonger la session de quelques minutes supplémentaires.
Une mécanique bien rodée, pensée pour maximiser l’engagement, même si l’ergonomie n’y gagne pas forcément. Mais chez Meta, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait de la publicité.